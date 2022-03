Des professionnels du tourisme ornais dans le Pays d'Auge

Avec 4 400 emplois touristiques directs et indirects dans l’Orne, le secteur du tourisme constitue un des atouts économiques du département.

S'ils connaissent mieux le territoire, ces professionnels pourront mieux inciter leurs hôtes et clients à davantage de visites et par conséquent à davantage de retombées financières pour l’activité touristique ornaise.

Le Pays d’Auge au programme de cette journée

L’ensemble des professionnels, hôteliers, gîtes de France, lieux de visites et offices de tourisme ont été conviés à la découverte du Pays d’Auge et plus particulièrement du ‘‘Grand Jardin’’ au Sap, de la Maison du camembert à Camembert et du Prieuré Saint-Michel à Crouttes.