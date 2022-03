Les L5 ont annoncé leur retour !

2016, elles tentent un come-back avec un nouveau nom... : LES NEW L5 !





Les filles ont reformé le groupe à la demande des admirateurs et des fans de l'époque. Cependant ce sera sans Louisy Joseph et Claire, ces dernières ayant refusé. C'est donc Julie et Adeline, deux inconnues qui viennent remplacer les absentes.









Deux premières dates de concert sont d'ores et déjà programmées. Si vous ne vous souvenez plus qui elles sont, regardez, vous allez vite vous en rappeler... :