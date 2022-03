La Coop 5 pour 100 vise un commerce autrement à Caen

A l'automne prochain, ouvrira cours Montalivet à Caen, sur 1 800 m2 dans un entrepôt situé à proximité de la Maison du vélo, une structure unique en France : la Coop 5 pour 100. "Il existe dans l'Hexagone d'autres ressourceries, mais pas avec d'autres activités sur le même site et avec un même statut économique et juridique", expose Laëtitia Millon, l'une des cinq porteurs du projet. Outre la collecte d'objets auprès de Caennaises et de Caennais souhaitant s'en débarrasser avant d'être remis en état puis vendus à des prix défiant toute concurrence, ce lieu participatif disposera d'un café-cantine avec des menus entre 10 et 14 €, d'un magasin coopératif proposant des produits alimentaires issus de l'agriculture bio et de circuits courts, ainsi que des produits d'entretien. "L'idée, c'est donc de permettre à tout un chacun de venir ici faire ses courses et de soutenir une économie durable".

Douze emplois sont prévus lors de l'ouverture de la Coop 5 pour 100 à l'automne. Ils devraient être 30 à y travailler d'ici 2019 si tout se passe bien. Mais d'ici là, ce lieu participatif reste à construire. "Pas moins de 140 personnes nous ont déjà rejoints dans ce projet et nous lançons un appel à tous ceux qui veulent venir nous aider à partir du 10 mai sur le chantier pour aménager les lieux", propose Didier Hays, l'un des instigateurs. Une réunion ouverte au public sera d'ailleurs organisée en mai, à l'extérieur du bâtiment pour mieux saisir toute la dimenssion du lieu et intégrer, pour ceux qui le souhaitent, des groupes de travail.

Didier Hays du projet Coop 5 pour 100

La Coop 5 pour 100 comprendra également un espace dédié à des professionnels qui lancent leur activité. "Nous leur mettrons à disposition un local, des outils et notre réseau pour leur permettre de lancer leur entreprise", explique Laëtitia Millon. Une offre qui pourrait intéresser des travailleurs exerçant dans les domaines de la menuiserie, du métal ou de la couture notamment.

Pour rejoindre le financement participatif, c'est par ici.