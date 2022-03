Nouveau quartier général pour les gendarmes de Cherbourg

Le ministre de l'Intérieur en personne était venu poser la première pierre, en septembre 2014. Dix-huit mois après la venue de Bernard Cazeneuve, les gendarmes de Cherbourg prennent possession de la toute nouvelle caserne, située sur les hauteurs de l'agglomération, à La Glacerie.

Cet espace d'environ cinq hectares comprend 1500 mètres carrés dédiés à la compagnie départementale de gendarmerie, et à l'escadron de gendarmes mobiles, soit environ 130 militaires. Un bâtiment flambant neuf, qui contraste avec celui du centre-ville de Cherbourg, vieux de plus de cinquante ans. "C'est plus fonctionnel, taillé à nos besoins," commente le commandant Richard Pelatan, chef d'escadron de la compagnie. "Nous avons par exemple une salle dédiée à la consultation judiciaire entre le gardé à vue et son avocat. Dans l'autre bâtiment on utilisait un bureau, pour ça. Idem pour le vestiaire du Peloton d'Intervention et de Surveillance (PSIG)".

Deux cellules sont à disposition des gendarmes, tout comme deux salles d'interrogatoire avec miroir sans tain. Un chenil est également disponible, puisque la caserne devrait accueillir un maître-chien cet été.

Dossiers, armes, scellés... à déménager

Avant de lever le camp du centre-ville, il a fallu acheminer 700 mètres cubes de matériel. "Nous avons étudié l'organisation deux ans à l'avance, car les affaires ne s'arrêtent pas pendant le déménagement. Nous devons déplacer des archives, des scellés" poursuit Richard Pelatan. "Il y a également du matériel sensible qu'il faut acheminer en toute sécurité. Le système informatique, la sécurité..." poursuit Philippe Grimaud, patron des gendarmes mobiles :

Cette nouvelle caserne est aussi un espace de vie pour les familles des militaires, dont une centaine d'enfants. Ils bénéficient d'une aire de jeu et d'une salle de convivialité ouverte à tous.