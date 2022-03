La canadienne Gabriella sera sur les primes de The Voice en direct sur TF1

Des larmes pendant les répétitions de The Voice !

Pendant les répétitions, Mika a trouvé que Mireilla pensais beaucoup trop ! Il fallait, selon lui, qu’elle se lâche pour réussir a donner le meilleur d’elle-même. A force de la pousser, il a réussi à la faire pleurer… de joie ! Car Mireilla s’est rendu compte de ce qu’il voulait lui dire et il a réussi à la débloquer ! La chanson choisie par Grannhild pour l’Epreuve Ultime, Mika n’en avait pas entendu parler ! En effet il s‘agit d’un tube de Desireless, « Voyage, voyage » ! Et si il a aimé que Grannhild ait eu le culot de la revisiter, il ne voulait pas non plus que cela parte dans tous les sens ! La répétition de Gabriella s’est bien passée, mais Mika a voulu trouver les « imperfections » de sa protégée, car pour lui il n'y a que comme ça que les gens vont la trouver sincère.

Mika, un coach comblé

Pendant la prestation de Gabriella, les yeux de Mika s’ouvraient comme ceux d’un enfant devant un merveilleux spectacle, et Grannhild aussi a réussi son coup avec sa version de « Voyage,voyage » que les coachs ont vraiment apprécié. Gabriella a fini la soirée en beauté avec sa voix en or ! Pour Zazie, Gabriella faisait partie du top 5 des voix de cette saison, et Grannhild proposait des tableaux de plus en plus originaux. Gabriela quant à elle est dans une séduction évidente et c’est finalement ce qui lui plait le plus. Florent Pagny trouvait que la voix de Mireilla était vraiment extraordinaire mais pour lui, Gabriella a déjà tout d’une star ! Mika est aussi de cette avis,puisqu’il lui offre la chance inouïe de continuer dans l’aventure, à la seule et unique condition qu’elle ouvre son cœur !

