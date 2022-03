La mobilisation a pour objectif de peser sur les négociations en cours concernant les conditions de travail des cheminots.

Il s’agit de la deuxième grève unitaire à la SNCF depuis 2013. Celle du 9 mars, lancée pour les mêmes raisons, avait fortement perturbé le trafic. Elle avait été suivie par 35,5 % des membres du personnel, selon la direction, et, de source syndicale, par plus de 60 % des conducteurs et contrôleurs.