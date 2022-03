Exclusif. Rouen: La caserne Philippon en vente, bientôt un hôtel de luxe ?

Après avoir fait office de séminaire pour former les prêtres du diocèse aux XVIIe et XVIIIe siècle et de bâtiment militaire depuis la fin du XIXe, l'actuelle caserne Philippon, située au début de la rue Saint-Vivien, à Rouen, va bientôt devenir un hôtel. C'est en tout cas le souhait de Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie, qui vient d'annoncer la vente future de l'édifice : «France Domaine (un service du ministère des Finances) met en vente la caserne. Cela a été préparé toute l'année qui vient de s'écouler. »



Un hôtel de luxe près du centre historique

Les militaires qui y opèrent vont être relogés d'ici quelques mois. Ensuite, un appel d'offres avec mise en concurrence va être lancé afin de trouver des investisseurs privés, la Métropole ayant renoncé à son droit de préemption, « car nous savions que cela allait intéresser les investisseurs », assure Frédéric Sanchez. Et l'élu d'esquisser des pistes pour l'avenir : « Nous pensons, en lien avec l'Etat, qu'une belle rénovation pourrait amener la transformation de la caserne en un hôtel de belle facture, au moins 4 étoiles, aux portes du cœur historique de Rouen. »



Déjà des candidats ?

Plus qu'un simple hôtel haut de gamme, le futur établissement devrait être dédié – si les investisseurs vont dans le sens des souhaits métropolitains – à la clientèle asiatique, et notamment chinoise, considérée comme dépensière et donc nourricière pour l'économie locale. Frédéric Sanchez évoque déjà « des investisseurs gérant des hôtels à la Réunion et en Chine qui sont intéressés » sans vouloir en dévoiler plus. L'élu veut également désamorcer toute polémique quant à une éventuelle concurrence entre hôtels de luxe, misant sur la clientèle spécifique de l'éventuel futur hôtel et qui diffère en cela de l'hôtel Bourgtheroulde ou des futurs établissements Radisson Blue et du Palais des Congrès.



250 emplois directs

Un tel investissement privé – a priori plus de 10 millions d'euros pour l'achat et l'aménagement – serait bénéfique pour l'économie métropolitaine. Le président de la Métropole chiffre d'ailleurs à « 250 le nombre d'emplois directs induits par un tel hôtel ». Entre 600 et 800 emplois au total, directs et indirects, pourraient être créés à la suite de cette ouverture.