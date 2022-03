"Les Français" : un agriculteur de la Manche suivi par Laurent Delahousse

"Les Français", c'est le nom de la nouvelle série documentaire de Laurent Delahousse et ses équipes. Le présentateur du JT, déjà l'origine de "13h15", a écrit cette série en huit épisodes, qui suit le quotidien de dix Français, dans tout le pays.

Parmi les personnes de ce feuilleton : une coiffeuse, un SDF, un médecin, un ouvrier dans l'aéronautique, un chef d'entreprise... mais aussi un agriculteur de Normandie. Yannick Bodin, éleveur laitier installé à Juilley dans le Sud-Manche, partage ses doutes et ses colères, en pleine crise agricole.

Yannick Bodin est aussi président de la Coordination Rurale en Normandie. En février, le syndicat agricole avait marqué les esprits en déposant des cadavres d'animaux devant la permanence du député Guénhaël Huet, afin de l'interpeller sur les suicides des agriculteurs en détresse.

Interrogé par Laurent Delahousse, il confie avoir frôlé le burn-out lors des actions au Mont-Saint-Michel cet été. "Manifester c'est dire : "je reste debout, et je me bats". (...) On essaye encore d'y croire".

Pratique. A voir les dimanche soirs et en replay ici.