Basket : réaction attendue au CBC pour viser les playoffs

En s'inclinant sur le parquet de l'INSEP (93-87), les Caennais ont pris un sacré coup au moral. Le CBC est la première équipe à perdre contre le Centre Fédéral depuis un peu plus de quatre ans ! "Quand on ne respecte pas une équipe, même si ce sont des gamins de 17 ans, on se fait punir !" Le capitaine Philippe Da Silva est amer, mais assume la part de responsabilité de son équipe.

Au pied du mur

"Ils ont sorti un très gros match, ils étaient euphoriques et ils ont eu une adresse insolente à 3 points. Mais c'est de notre faute, on les a laissés prendre confiance. Quand on se retrouve à +7 on doit tuer le match, mais on n'a pas durci le ton." Depuis plusieurs semaines, le CBC fait preuve de fébrilité à l'image des récents revers à Avignon ou à domicile contre Challans. Alors que les playoffs semblaient acquis de longue date, il va falloir se battre pour rester dans le top 8. "Cette défaite fait mal et risque de nous coûter très cher. On est obligé de gagner contre Mulhouse et à Chartres pour garder notre destin en mains. On doit réagir collectivement et individuellement, on va voir qui a envie de poursuivre l'aventure en playoffs." Sans remise en question, le CBC pourrait se retrouver en vacances dans dix jours.

Agenda. CBC-Mulhouse, vendredi 22 avril (20h).