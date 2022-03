Première pour "Christine and the Queens" au festival Coachella

La chanteuse, de son vrai nom Heloise Letissier, a pris la scène sous les palmiers avec un élégant quartet de danseurs. Chantant en français et en anglais, elle a entonné "Saint Claude" avant de monter en régime avec notamment une reprise du "Pump up the Jam", de Technotronic.

T-shirt blanc et pantalon gris très sobres au début, Christine a toutefois changé de tenue sur la fin, expliquant au public: "Maintenant que je me sens à l'aise je peux être moi-même avec vous".

A sa sortie de scène la jeune femme a expliqué avoir toujours ressenti une connexion naturelle avec la scène musicale américaine, avouant avoir regardé beaucoup de concerts de Coachella sur Youtube.

"Mes goûts étaient naturellement très anglo-saxons, américains. En fait je suis contente d'être ici, c'est exotique et en même temps j'ai beaucoup fantasmé et j'ai beaucoup vécu avec cette culture", a-t-elle dit.

Elle a également raconté apprécier de se produire devant des publics qui ne la connaissent pas beaucoup: "A vrai dire, j'aime plutôt bien. J'ai fait beaucoup de premières parties avant que ça décolle un peu et j'aime beaucoup l'idée d'avoir 40 minutes pour convaincre. Même moi, être attendue, être connue, ce n'est pas la même énergie".

Coachella, le plus important festival de musique des Etats-Unis, rassemble plus de 180.000 fans sur deux week-ends de trois jours consécutifs. Etaient aussi programme vendredi Ellie Goulding et LCD Sound System, avant la tête d'affiche des Guns N'Roses samedi soir.

Le groupe n'a plus joué de grands concerts depuis 1993 et sa performance dans le désert californien était particulièrement attendue.