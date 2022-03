Paris (AFP). Ligue 1: Montpellier respire mieux

En mettant ainsi fin à sa série de cinq matches sans victoire, les Héraultais remontent provisoirement à la 15e place, à six points du Gazélec Ajaccio (18e). Guingamp (16e) qui se déplace à Rennes à 17h00 peut encore repasser devant et même mettre une grosse pression à Marseille (14e), en crise et en danger, au moment de jouer à Monaco en clôture.

Pour les Nantais, la fin de saison se poursuit dans l'anonymat le plus total, sans espoir de prétendre à une place européenne ni risque de relégation. Néanmoins sa dynamique négative s'est prolongée avec ce quatrième revers de rang, face à une équipe montpelliéraine animée par un légitime sentiment d'urgence.

C'est Bryan Dabo qui a ouvert le score pour le club de la Paillade, en reprenant un centre de Ninga (24e). Ellyes Skhiri a doublé la marque à la 71e minute en logeant du plat du pied dans le but vide un ballon repoussé faiblement par Dupé.

L'après-midi dominicale se poursuit à 17h00 avec Rennes qui tentera contre Guingamp de rejoindre Nice (4e) et Saint-Etienne (5e) en nombre de points (54). Enfin, à 21h00, Monaco tentera de profiter du faux pas de Lyon vendredi face à Nice (1-1) pour lui reprendre la 2e place directement qualificative pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Résultats de la 34e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Lyon - Nice 1 - 1

samedi

Paris SG - Caen 6 - 0

Bastia - Saint-Etienne 0 - 1

Gazélec-Ajaccio - Lille 2 - 4

Troyes - Reims 2 - 1

Bordeaux - Angers 1 - 3

Lorient - Toulouse 1 - 1