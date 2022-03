Futsal : Hérouville-Saint-Clair réalise l'exploit en quart de finale de coupe de France!

En Recevant Béthune, une équipe de division 1, le quart de finale de coupe de France s'annonçait difficile pour l'équipe de futsal d'Herouville Saint-clair, actuellement leader de Division d'Honneur (DH). Pourtant ce sont bien les "petits poucets" qui se sont imposés dans ce match d’une grande intensité.

Dans un gymnase à guichet fermés, les locaux réalisent une parfaite entame de match. Très solide défensivement, les hommes d'Abdou Alla ont rapidement concrétisé leurs occasions et menaient 2-0 à la mi-temps. Au retour de la pause, Les joueurs de Béthune réduisent la marque, avant que les Herouvillais ne fassent le break : 3-1. Mais c'était sans compter sur l'expérience de l'équipe de Béthune qui parvient finalement à revenir dans la partie en marquant coup sur coup, 3-3 à sept minutes du terme du match. Finalement c’est « au mental » que les joueurs d’Herouville Saint-Clair parviennent à s’imposer en marquant un quatrième but et en défendant solidement jusqu’à la dernière seconde. Le coup de siflet finale retenti, c'est l'euphorie qui s'empare alors du gymnase Allende!

Dans ce match qui à tenu toute ses promesses, les supporters locaux ont joué leur rôle dans le succès des Herouvillais, comme l'affirme le capitaine Samir Alla " le public a été énorme cet après-midi, il nous a énormément soutenu, je pense que Béthune ne s'attendait pas à cette ambiance".

En demi-finale, Herouville Saint-Clair recevra encore une fois à domicile, l’équipe de de Futsal Garges également pensionnaire de D1. Le choc s'annonce encore une fois passionnant.