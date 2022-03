Football: Quevilly Rouen Métropole reçoit l'équipe de Mantes

En tête du classement, les Rouges et Jaunes possèdent trois points d'avance sur Poissy et Croix alors qu'il ne reste que six matchs à disputer dans cette saison 2015-2016.

L'équipe de l'agglomération rouennaise n'est donc toujours pas assurée de monter en National la saison prochaine sachant qu'elle doit encore affronter Poissy le 30 avril et Croix le 14 mai. Mais avant de penser à ces rencontres, il faudra que Quevilly Rouen Métropole s'impose face à Mantes.

Alors que l'équipe francilienne occupe une modeste 8ème place, elle reste une des deux équipes à avoir réussi a battre l'équipe de Manu Da Costa (avec Poissy). Au match aller, Mantes était venu à bout de QRM 4-3, c'était le 15 janvier dernier.

Depuis cette date, les Mantois se sont imposés deux fois, ont fait deux matchs nuls (dont le dernier lors de la dernière journée face à la lanterne rouge Roye Noyon 1-1 et se sont inclinés quatre fois. Un bilan qui pourrait jouer en faveur des joueurs de Manu Da Costa qui restent eux sur sept victoires consécutives.

De leur côté, Poissy recevra Dieppe et Croix recevra Aubervilliers. Le sprint est final devrait donc être plein de suspense !