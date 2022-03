Rouen : il fuit à bord d'une voiture volée et termine sa course encastré dans une habitation

La Bac patrouille ce vendredi à 3h du matin, avenue Jean Jaurès à Petit-Quevilly, quand elle aperçoit un véhicule arriver vers elle à vive allure. A un feu rouge, le véhicule, qui compte quatre personnes à bord, s'arrête. Mais quand le feu passe au vert, il ne redémarre pas tout de suite. Les policiers remarquent que le véhicule a été signalé volé la veille à la suite d'un home-jacking.

Il esquive les herses de clous

Les forces de l'ordre se mettent alors à suivre discrètement le véhicule qui s'oriente vers la rive droite vers le pont Guillaume le Conquérant. Le conducteur du véhicule suspect se rend alors compte que la police le suit, il décide d'accélérer et refuse de s'arrêter quand le gyrophare est enclenché. Il grille plusieurs feux rouges, arrive sur la place Beauvoisine et esquive plusieurs dispositifs de stop stick - une mini herse de clous - déployés par les policiers.

Quatre mineurs

Mais, dans un virage, le conducteur perd le contrôle de son véhicule, percute une poubelle en béton avant de finir sa course dans une habitation. Les quatre suspects - trois hommes âgés de 16 et 17 ans et une femme de 16 ans, résidant entre Rouen et Sotteville - sont interpellés. L'un d'eux doit même être maîtrisé au sol où il tente de blesser un policier avec une pierre. Ils sont tous les quatre placés en garde à vue pour recel de vol de véhicule, refus d'obtempérer et défaut de permis de conduire. L'enquête a été confiée à la Sûreté Départementale.