Printemps de Bourges: "Le plus difficile est de durer"

- Première avec Higelin et Trénet

"Il faut se remettre dans l'époque. Nous sommes en 1977, il y a deux émissions de variétés à la télévision, les Carpentier et Guy Lux, où tournent en boucle des C Jérôme, Joe Dassin, Dalida, alors que, d'une façon marginale, émergent sur scène des artistes moins commerciaux, souvent des auteurs-compositeurs, comme Higelin, Lavilliers, Couture, Thiéfaine, Béranger, Renaud... Ce sont ces gens-là que nous voulions mettre en avant avec un événement annuel, qui n'existait pas au niveau des musiques actuelles en France. On a cherché un lieu en province, pour ne pas être noyé dans la programmation parisienne, et on a co-réalisé ce festival avec la maison de la culture de Bourges. Avec une affiche réunissant Higelin, mais aussi Trénet, on a réussi à titiller la presse et le public: on a quand même fait 13.000 entrées pour cette première édition, qui a duré cinq jours."

- Les plus longs: dix jours

"Le festival a grandi très vite: 28.000 billets sont vendus la deuxième édition, 45.000 la troisième. Il attire rapidement beaucoup d'étudiants. Pendant quelques années, dans les années 80, le Printemps a duré dix jours, avec deux week-ends inclus: ce sera le cas entre 1981 et 1990. On est ensuite revenu à six jours (comme aujourd'hui, ndlr) pour des raisons économiques. En 1989 on a connu un déficit énorme, on a eu un plan de redressement pendant sept ou huit ans. Dès lors, plutôt que d'entrer dans la surenchère en termes de fréquentation, on a joué la carte artistique."

- Le concert record: Johnny Clegg

"Plus de 4.500 artistes sont passés donc c'est difficile de ressortir un concert en particulier. Mais pour tous ceux qui l'ont vu, le concert de Johnny Clegg en 1988 a sans doute été l'un des plus mémorables. Il y avait beaucoup d'émotions, en raison de l'histoire militante de Johnny Clegg. C'est le concert qui a réuni le plus de spectateurs de l'histoire du festival. Le stadium accueillait normalement 10.000 personnes mais on vendait tellement de places que, huit jours avant, on a décidé de faire démonter les gradins pour ce concert. On a vendu finalement 19.000 places!"

- Le plus politique: avec François Mitterrand

"En 1987, François Mitterrand était venu passer une journée au Printemps de Bourges. Il avait assisté aux concerts de Karim Kacel et de Bernard Lavilliers. On a appris, quinze ans plus tard, dans un livre, que sa fille Mazarine Pingeot y était aussi ce jour-là. Avant les élections, il y a souvent des politiques qui viennent, comme François Hollande pendant la campagne présidentielle en 2012 (il avait rencontré le groupe Zebda, ndlr) ou Jacques Chirac en 1995. Tous les ministres de la Culture sont aussi venus au Printemps."

- Le 40e: passage de relais

"Depuis que je sais que je cède le Printemps (Daniel Colling a vendu ses parts fin 2013 à la société C2G et quitté la direction du Printemps à l'été 2015 tout en restant dans l'équipe dirigeante cette année, ndlr), j'ai essayé de ne pas trop faire bouger le festival pour le stabiliser. Mais il va désormais devoir évoluer avec la nouvelle équipe. Cela a été compliqué de le créer mais le plus difficile ça a été de se renouveler pour durer. Il faut chaque année capter une nouvelle génération tout en conservant son identité, c'est un exercice qui n'est pas simple, mais c'est à ce prix-là que le festival a vécu 40 ans. Je pense que cela devrait durer."