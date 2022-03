Festival de Montreux : Neil Young, Deep Purple et Air pour la 50e édition

Le festival de jazz de Montreux présente un plateau très riche pour sa 50e édition avec le Canadien (bien Canadien) Neil Young, le groupe de rock britannique Deep Purple, mais aussi Patti Smith et PJ Harvey, les Français de Air et les historiques du jazz Monty Alexander et Quincy Jones.Le programme de cette édition anniversaire, du 1er au 16 juillet, "est construit comme un écho à l'épaisseur historique de ce festival, dense et vivante", a souligné Mathieu Jatton, directeur général du festival, lors d'une conférence de presse jeudi à Montreux.