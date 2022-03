Londres (AFP). Europa League: Liverpool-Dortmund, Klopp pour couper le cordon

Les "Reds", seulement 8e de Premier League, sont actuellement dans une bonne phase comme l'a montré leur match chez le Borussia. Mais ils ont connu trop d'accidents cette saison pour être complètement libérés et lorgner ouvertement sur une quatrième C3 - la dernière remonte en 2001 face à Alavès avec un final épique (5-4).

Une première demi-finale depuis celle du printemps 2010, après avoir déjà éliminé Manchester United en huitième, pourrait toutefois éclairer leur dernier mois de compétition.

Liverpool reste invaincu en 11 matches de C3 cette saison, alors qu'aucune équipe n'est montée à 12 sur une seule et même campagne.

Les Anglais, qui n'ont plus été battus depuis cinq matches par des Allemands, et n'ont même jamais concédé un revers à Anfield face aux représentants de la Bundesliga.

En épilogue d'une saison de transition qui a vu Klopp prendre les rênes de l'équipe à l'automne, certains joueurs commencent même à se révéler, comme Origi, buteur à l'aller avant d'inscrire un doublé dimanche contre Stoke (4-1).

- Même philosophie de jeu -

Sur le papier, la force de frappe allemande reste toutefois nettement plus impressionnante avec Aubameyang, 10 buts depuis les 1er tours préliminaires, Marco Reus, 8, et Henrikh Mkhitaryan, 6 réalisations et cinq frappes sur les montants.

Les Allemands, tranquilles 2e de Bundesliga, ont beau avoir déjoué chez eux à l'aller, ils restent une force impressionnante qu'ils ne faut pas enterrer d'avance: ils peuvent parfaitement profiter des failles défensives d'un Liverpool, qui vient d'encaisser sept buts en cinq matches.

L'équipe de Thomas Tuchel, qui s'est bien fondu dans l'ancienne maison de Klopp, a éliminé facilement Tottenham, le dauphin de Premier League, au tour précédent, et même les trois derniers clubs anglais qui se sont présentés en matches aller-retour.

Elle a également remporté cinq de ses sept derniers déplacements européens cette saison et semble largement avoir les moyens de retourner la situation contre Liverpool, face auquel le club de la Ruhr avait remporté la C2 en 1966 à Glasgow (2-1). Le C3 est par ailleurs la dernière coupe européenne à se refuser à leur palmarès.

Mais, car il y a un petit "mais", le nul de l'aller pourrait sonner comme un coup d'arrêt préjudiciable. Le Borussia restait avant cela sur cinq victoires de rang. Depuis, il a enchainé dimanche par un nul à Schalke (2-2).

Si le vainqueur reste donc incertain, la rencontre promet donc d'être ouverte entre deux clubs qui partagent la même philosophie joueuse.