Il s'introduit en pleine nuit dans un fast food, et se prépare un cheeseburger en cuisine

On le voit sur la vidéo se servir une boisson, puis se diriger vers la cuisine. Un peu perdu mais serein, il se lance à la recherche des ingrédients avant d'allumer les machines de cuisson. Il ne lui manque plus qu'un canapé et une télé pour s'installer avec son cheesburger, fraichement préparé.





L'individu n'a en revanche pas volé d'argent, il faut croire qu'il avait juste une petite faim.