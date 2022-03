Paris (AFP). Festival de Cannes: le rideau se lève sur la sélection

Le délégué général du Festival, Thierry Frémaux, et son président, Pierre Lescure, feront connaître à 11H00 la vingtaine de films en course du 11 au 22 mai pour la Palme d'or.

Alors que les Français et les Italiens avaient été bien représentés l'an dernier, le plus grand rendez-vous mondial du 7e Art compte cette année parmi ses favoris les Américains Sean Penn, Jim Jarmusch ou Jeff Nichols.

Le premier pourrait présenter "The Last Face", romance sur fond d'humanitaire avec Charlize Theron, Javier Bardem et Adèle Exarchopoulos.

Trois ans après après avoir été dans la course avec "Only Lovers Left Alive", Jim Jarmusch pourrait quant à lui revenir pour "Paterson" avec Adam Driver ("Star Wars: le réveil de la force") en chauffeur de bus.

Jeff Nichols, en lice en 2012 avec "Mud", pourrait être là pour "Loving", sur un couple confronté au racisme en Virginie dans les années 50.

Hors compétition, Steven Spielberg devrait monter les marches pour "Le Bon gros géant", son adaptation du roman de Roald Dahl.

Jodie Foster devrait faire de même pour "Money Monster" avec Julia Roberts et George Clooney en gourou de la finance et animateur de télévision pris en otage. Tout comme les stars Ryan Gosling et Russell Crowe pour le polar "Nice Guys" de Sean Black.

Le Canadien Xavier Dolan, prix du Jury en 2014 pour "Mommy", pourrait aussi monter les marches pour "Juste la fin du monde", drame familial avec une pléiade de stars, dont Marion Cotillard, Vincent Cassel et Léa Seydoux.

- Almodovar en compétition? -

Certainement moins présents que l'an dernier, les Français ne devraient pas manquer à l'appel. Olivier Assayas, dans la course il y a deux ans pour "Sils Maria", a de bonnes chances de revenir avec "Personal Shopper", histoire de fantômes dans le milieu de la mode avec Kristen Stewart.

Très attendue aussi, Rebecca Zlotowski ("Belle Epine") pourrait se retrouver pour la première fois en compétition avec "Planétarium", réunissant Natalie Portman et Lily-Rose Depp dans le Paris des années 1930.

Katell Quillévéré ("Suzanne") pourrait aussi être de la partie pour la première fois avec "Réparer les vivants" avec Emmanuelle Seigner et Tahar Rahim, adaptation du best-seller de Maylis de Kerangal.

Seraient également bien placés Alain Guiraudie ("L'Inconnu du lac") pour "Rester Vertical", Bruno Dumont pour "Ma Loute" avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche et Valeria Bruni-Tedeschi, Arnaud des Pallières ("Michael Kohlhaas") pour "Orpheline" avec Adèle Haenel et Adèle Exarchopoulos ou Stéphane Brizé ("La loi du marché") pour "Une vie".

L'Espagnol Pedro Almodovar, qui a dû annuler une partie de sa promotion en Espagne à cause du scandale des Panama Papers, est attendu avec "Julieta", déjà sorti dans son pays. Sera-t-il retenu en compétition ou présenté hors compétition ?

Les frères Dardenne, deux fois Palme d'or (pour "Rosetta" et "L'Enfant") pourraient quant à eux tenter un triplé pour "La Fille inconnue", avec Adèle Haenel. Tout comme le Serbe Emir Kusturica pour "On the Milky Road" avec Monica Bellucci.

Sont aussi attendus le réalisateur de "Basic Instinct" Paul Verhoeven pour "Elle" avec Isabelle Huppert, le Danois Nicolas Winding Refn pour "The Neon Demon" avec Elle Fanning, le Roumain Cristian Mungiu pour "Photos de famille", l'Italien Marco Bellocchio pour "Fais de beaux rêves" et le Britannique Ken Loach pour "I, Daniel Blake".

Pour l'Amérique Latine, après "Heli" en 2013, le Mexicain Amat Escalante pourrait être retenu pour "La region Salvaje", film sur le machisme et l'homophobie, et le Chilien Pablo Larrain pour "Neruda" avec Gael Garcia Bernal.

Chez les Asiatiques, le Japonais Kiyoshi Kurosawa aurait de bonnes chances avec "La Femme de la plaque argentique" avec Tahar Rahim et le Sud-coréen Park Chan-Wook pour "The Handmaid".

Quant à "Eternité" du Franco-vietnamien Tran Anh Hung ("L'Odeur de la papaye verte") avec Audrey Tautou et Bérénice Bejo, il est donné favori comme film de clôture.