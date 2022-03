Des espèces disparues de leur milieu naturel au parc animalier de Champrépus

Le parc animalier et paysager de Champrépus situé entre Villeudieu-les-Poêles et Granville accueille depuis cet hiver quatre nouvelles pensionnaires.

Des oryx algazelle de la famille des antilopes. L'espèce a disparu aujourd'hui de son milieu naturel en Afrique.

Ces animaux sont nés au zoo de Leipzig en Allemange, ils ont été confiés au parc animalier manchois dans le cadre d'un programme européen de sauvegarde des espèces en voie d'extinction.

Ecoutez Jacques Lebreton, en charge des animaux du parc :

Le parc animalier de Champrépus accueille aujourd'hui plus de 300 animaux des cinq continents. Il reçoit la visite de 125 000 personnes par an. Des visiteurs qui pourront découvrir également un couple de pandas roux, espèce en voie d'extinction également et six bébés manchots du Cap, nés cet hiver.