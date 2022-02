Loi travail : la température monte dans les restaurants

Décidément, la « loi travail » portée par Myriam El Khomri ne passe pas. Ni dans les manifestations de lycéens, ni non plus lors des « nuits debout » place de la République à Paris. Et pas plus derrière les fourneaux des restaurants de notre région.

L'Union des métiers et industries de l'hôtellerie (Umih) juge "inacceptable et contre productif le renchérissement des Contrats à durée déterminée". Le syndicat professionnel dénonce : "nos entreprises vont servir de variable d'ajustement pour résoudre le conflit avec une partie de la jeunesse".

"Ce n'est pas en surtaxant les CDD que l'on va créer de l'emploi", ajoute l'Umih. 80 % de ce secteur d'activité - qui est déjà en situation économique très tendue - sont des CDD, que ce soient des « extras » pour de l'événementiel, ou des emplois saisonniers.

Depuis le début de cette semaine, les professionnels ont multiplié les rencontres à tous les niveaux politiques. Notamment au Conseil régional de Normandie. Si rien ne bouge, les grilles de nos préfectures pourraient bien se retrouver au menu des toques blanches.



Roger Bélier, président de l'Umih -Union des Métiers et Industrie de l’Hôtellerie- de l'Orne :