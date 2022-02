Nucléaire. Un liquidateur de Tchernobyl à Alençon

Ce mardi 12 avril, dans le cadre de cet « Appel du 26 avril », le lieutenant Oleg Veklenko était à Alençon. Cet artiste plasticien de 65 ans, lieutenant dans l'armée russe, réserviste, a été l'un des liquidateurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Malgré un cancer, il est toujours vivant. Bien vivant, même, ce professeur à l'institut d'arts industriels Kharkiv achève une tournée de 15 jours en France.

Une tournée de rencontres, de réunions, de colloques, et d'expositions de ses photos, témoignages rares et inédits des conditions de travail de ceux qui aujourd'hui pour beaucoup sont morts des radiations de la centrale nucléaire ukrainienne, dont le réacteur s'était emballé au printemps 1986.

Aujourd'hui Tchernobyl est un no man's land de trente kilomètres de circonférence, entouré d'une zone de sécurité de dix autres kilomètres. Un secteur qui se vide au fur et à mesure où les populations meurent des effets des radiations. Selon certaines estimations, un million de personnes dans le monde seraient mortes des conséquences de cette catastrophe. Lers autorités ne comptent plus depuis dix ans…

Chez nous, en France, on estime à 500 le nombre de personnes encore vivantes, victimes d'un cancer de la thyroïde qui peut vraisemblablement avoir été causé par le « nuage de Tchernobyl ». Une BD doit sortir ces jours-ci pour dénoncer ce scandale.

Rencontre avec Oleg Veklenko

Oleg Veklenko, comme des milliers de réservistes de l'armée russe, vous avez été mobilisé le 29 avril 1986. Dans quelles circonstances ?

Traduction effectuée par Nika Le dantec :

A quel moment avez-vous pris conscience que la situation était bien plus catastrophique que les autorités ne l'annonçaient ?

Traduction :

Vous faisiez partie des équipes de « liquidateurs », comme on les appelle. Ces hommes chargés de lutter contre l'incendie du réacteur nucléaire, puis de nettoyer le site. Vous avez pris de nombreuses photos durant cette période ?

Traduction :

30 ans plus tard, quel est votre sentiment, vous qui avez la chance d'être toujours en vie, alors que de nombreux liquidateurs ont été victimes des radiations nucléaires ?

Traduction :

30 ans après, ici, personne ne parle plus de Tchernobyl, sauf aux dates anniversaires de la catastrophe. Vous qui étiez sur place, quel est votre sentiment ?

Traduction :

30 ans après Tchernobyl, 5 ans après Fukushima, quel est votre message à la population française ?

Traduction :

Dernière question. Vous sillonnez actuellement la France avec vos photos, votre témoignage. Comment vous définissez-vous ? Artiste ? Militant écologique ? Militant anti-nucléaire ?

Traduction :

