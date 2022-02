La députée Isabelle Attard parcourt le Bessin à pied aux côtés d'un superhéros

C'est un peu "rencontre du troisième type", en plein coeur du bessin agricole... Une élue, sac au dos et écharpe tricolore en bandoulière et à ses côtés, un homme vêtu d'une combinaison verte, d'une cape rouge, cagoulé et portant un casque couvert de châtaigne. Lui, c'est "Super-Châtaigne", qui veut se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2017 et parcourt la France pour sensibiliser les élus avant sa recherche de parrainage. Elle, c'est la députée calvadosienne Isabelle Attard, qui parcourt pendant deux semaines sa circonscription à pied à la rencontre de ses administrés, qui "ne vienne pas aux meetings politiques" et "n'ont plus confiance". Son initiative veut se démarquer des habitudes politiques.

Le sujet résumé en une minute :