7ème Bike and Run à Saint Lô

Le bike and run est une course à faire en duo. Chacun équipé d'un casque mais d'un seul vélo, vous devez courir et rouler ensemble sur le parcours. Une course est proposée aux enfants, une autre à tous les âges au format "découvert" de 9km, et bien sûr la "classique" de 18 km qui compte officiellement.

Le premier départ sera donné dimanche 17 avril à 13h au Haras de Saint Lô. Le public est convié également pour encourager les coureurs. Les inscriptions se font dès à présent sur saintlo-triathlon.fr

Ecoutez Ludovic Pavard, président de Saint lo triathlon, nous présenter la course: