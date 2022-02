Innovation en Normandie : Remade In France dans la Manche

L'entreprise "Remade In France" recycle et reconditionne des smartphones et tablettes dans la Manche. L'entreprise poursuit son développement à un rythme soutenu. Hervé Morin le président de la région Normandie était dans la Manche ce mardi 12 avril pour visiter l'entreprise "Remade In France", implantée à Poilley, près d'Avranches, depuis 2008. REPORTAGE