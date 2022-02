Orne. Des prêts d'honneur pour les commerçants et artisans dans le Perche

Ce projet est porté par le « Pays du Perche ornais » et par « Initiative Orne », pour favoriser la création et la reprise d'entreprises artisanales, commerciales, industrielles ou de services, en complément de l'apport personnel du créateur/repreneur, et de ses classiques financements bancaires.

Quatre prêts d'honneur ont été attribués ce début de semaine, à des projets concernant une boulangerie à Préaux du Perche, un commerce de négoce de matériaux écologiques à St Martin du Vieux Bellême, une fleuriste à Longny au Perche, et un apiculteur à Bellême.



Édouard Frétard et Fanny Chat, originaires de la région, y sont revenus après un passage par le bassin d'Arcachon. Ils ont repris il y a six mois une boulangerie à Préaux du Perche, 570 habitants. Mais outre l'achat du commerce, il fallait aussi faire des travaux :