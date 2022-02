Les limites de l'effectif du Stade Malherbe

Après la défaite contre Lorient (1-2), la formule était reprise allègrement par de nombreux Malherbistes. "On est en train de gâcher beaucoup de choses", expliquaient-ils ainsi aux journalistes présents. Quatrièmes de Ligue 1 à l'issue des matchs aller, les Bleu et Rouge poursuivent leur chute au classement, se retrouvant neuvièmes à cinq journées de la fin. Sur l'ensemble de la phase retour, ils pointent actuellement à la treizième position.

Le poids d'une implication permanente

"Avec la première partie de saison qu'on a faite, ça m'embêterait beaucoup de terminer dans la deuxième moitié de tableau", avance le coach Patrice Garande qui a son explication pour mieux comprendre la mauvaise passe actuelle de sa formation. "Depuis qu'on a acquis le maintien, on a perdu notre âme. Je ne retrouve pas une équipe qui fait les choses ensemble".

Certains joueurs qui faisaient les différences offensivement il y a encore quelques semaines, ne les font plus aujourd'hui. Le poids peut-être des efforts consentis jusque là. Sur les 32 apparitions en Ligue 1 d'Andy Delort en 33 journées cette saison, il a joué en moyenne 87 minutes par rencontre, soit la quasi-totalité. Pour un joueur qui a peu joué lors de l'exercice 2014-2015, cette accumulation de matchs peut expliquer des courses moins tranchantes en ce moment. Dans ce registre, Ronny Rodelin a lui commencé 29 des 30 matchs qu'il a disputés cette saison, soit bien plus que ses quatre titularisations avec Lille la saison passée.

Autre élément clé du dispositif offensif : Julien Féret. Le capitaine caennais propose des statistiques comparables à Andy Delort et Ronny Rodelin en termes de temps de jeu. À 34 ans, il a participé à tous les matchs de Caen depuis l'ouverture du championnat, avec une moyenne légèrement supérieure à 87 minutes par rencontre. Est-il illogique de le voir en difficulté ces temps-ci, au moment d'accélerer pour faire la différence devant ? Les blessures récentes de Vincent Bessat, Jeff Louis, Christian Kouakou ou encore Saïdi Ntibazonkiza, ont privé Patrice Garande de cartouches offensives ces dernières semaines. Et quand le bloc devant n'est plus capable de presser efficacement son adversaire, la défense devient forcément plus exposée.

Refus d'évoquer la fatigue

Mais les Caennais ne veulent pas avancer l'excuse de la fatigue physique. Patrice Garande est le premier à réfuter cette thèse depuis la fin de la dernière trêve internationale. Il n'est pas le seul. "Toutes les équipes sont dans ce cas là", avance Jordan Adéoti qui se plaît à prendre Dennis Appiah en exemple pour montrer que l'accumulation des matchs n'explique pas à elle seule la méforme du groupe...

Les limites de l'effectif du Stade Malherbe Impossible de lire le son.

Le latéral droit caennais est le seul joueur de Ligue 1 à avoir jouer l'intégralité des 33 journées. Compte tenu de la qualité de ses performances, Patrice Garande l'alignera très certainement ce samedi sur la pelouse du Parc des Princes. Assurément pas le bon endroit pour relancer la machine.