La troisième édition de La " Course des Poiriers en fleurs "

« La Course des Poiriers en fleurs » a pour but de promouvoir les richesses du territoire domfrontais. Parmi elles, le paysage de bocage et les productions locales (Mantilly est la capitale du Poiré), qui font de cette course un événement à la fois sportif et convivial. Ainsi, une bouteille de Poiré est offerte par les producteurs de Mantilly à chacun des participants à l’arrivée.

Cette course est disputée sur un parcours vallonné de 10,2 km

Les coureurs traverseront un paysage varié, typique du bocage domfrontais. Après un départ place de la mairie à Mantilly, le parcours emprunte de petites routes communales passant à proximité du « Dolmen de la Table au diable » et de la Chapelle de l’Oratoire de Passais. A l’issue d’une boucle de 10,2 km, les coureurs franchissent la ligne d’arrivée à Mantilly.

Le départ de la course sera donné le dimanche 17 avril à 10h. Dernières inscriptions et retraits des dossards, dès 8h30 à la mairie.

L'an dernier 85 coureurs avaient pris le départ de la seconde édition. Parmi eux, des licenciés des clubs de Sourdeval, de Flers/Condé, de Mortain, mais aussi de nombreux non-licenciés.

Inscriptions :

Bulletins : disponibles sur le site officiel http://www.coursedupoire.over-blog.com

Tarifs : 8 € avant le 14 avril, 10 € sur place