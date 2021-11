La production des 'anges de la télé-réalité' recherche un anonyme pour la saison 3.

L'émission « Les anges de la téléréalité » qui réunit de plus en plus de fidèles sur la TNT, sera de nouveau à l'écran prochainement et sera enregistrée cet été à New-York. Pour cette 3eme saison, un casting est ouvert car la production fera une place à un téléspectateur anonyme. Pour cela, il faut s'inscrire dès aujourd'hui via ce lien. Bien sur, si vous étiez retenu, tenez nous au courant !

"Alcatraz", "Smash" et "Person of Interest" ont été achetées par TF1. Il s'agit de trois des séries les plus attendues de la rentrée. La première "Alcatraz" est la nouvelle série de J.J. Abrams (ndlr créateur de Lost). Cette fiction vous emmènera dans l’enfer de la célèbre prison où des prisonniers et gardiens réapparaissent mystérieusement après leur disparition plusieurs années auparavant. La deuxième est « Smash » et la nouvelle comédie musicale produite par Steven Spielberg. Un show inspiré de la vie de Marilyn Monroe. Et enfin, la troisième, c'est « Person of Interest », une nouveauté coproduite à nouveau par J.J. Abrams avec Michael Emerson (découvert dans Lost). Ces fictions arriveront d'abord à la mi-saison aux états-unis. Peu de chance donc de les découvrir en France avant septembre 2012 ! Patience !

Nous savons déjà depuis plusieurs semaines que Lisa Edelstein a quitté la série Dr House. Elle incarnait le Dr Lisa Cuddy mais l'actrice va revenir très vite à l'écran dans la troisième saison de "The Good Wife". Elle a en effet décroché un rôle récurrent dans plusieurs épisodes et jouera le rôle d'une avocate amatrice de poker.

La sélection télé de l'expresso pour ce lundi soir, c'est l'excellent film « Vol au-dessus d'un nid de coucou » avec Jack Nicholson , Louise Fletcher et Danny De Vito. Dès 20h40, nous pourrons revoir sur Arte, un film qui, rappelons le, avait provoqué un séisme dans le milieu de la psychiatrie américaine en dénonçant les mauvais traitements infligés aux malades.