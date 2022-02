Basket: belle victoire des filles de Mondeville à Lyon

"On est venu pour faire un coup et on l'a fait! On voulait tellement gagner que rien ne pouvait nous arriver." L'entraîneur Romain L'Hermitte ne cache pas sa joie après la victoire lyonnaise. Un gros soulagement pour l'USOM qui a pratiquement assuré son maintien en Ligue Féminine.

Pour en arriver là, les Mondevillaises ont livré une belle bataille. Emmenée par une Michelle Plouffe intenable dans la raquette (22 points et 12 rebonds), l'USOM menne les débats durant toute la première période (38-32 à la pause). La seconde mi-temps ést plus compliquée. Les Normandes ne cédent pas à la panique face au retour en force de Lyon (50-47, 30e) et donnent un dernier coup de collier pour s'assurer une précieuse victoire.