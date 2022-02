L'accessibilité des transports en commun mise en avant à Caen

Rodolphe Thomas, vice-président de Caen la mer en charge des transports et des infrastructures souhaitait rappeler que le réseau Twisto apporte une grande importance à l'accessibilité de ses lignes. "Je ne veux pas qu'il y ait de discrimination, tout le monde doit avoir accès aux transports." En effet, sur 185 bus, 116 sont équipés de rampes pour l'accès des fauteuils roulants. Les bus qui ne sont actuellement pas équipés le seront avec le renouvellement habituel de la flotte. Depuis 2014, plus de 50% des bus sont équipés des systèmes d'annonce sonore qui préviennent les personnes malvoyantes et annoncent la ligne et la direction du bus.

Certains utilisateurs se sont inquiétés lorsqu'ils ont appris que le réseau de tramway, aujourd'hui très accessible pour les personnes à mobilité réduite, serait remplacé. Pour apaiser ces inquiétudes, un groupe de travail a été créé et est allé voir plusieurs réseaux déjà en place, notamment à Rouen ou Rennes.