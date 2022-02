Montpellier (AFP). Ligue 1: Lyon surclasse Montpellier grâce à Cornet et grimpe à la 2e place

L'équipe de Bruno Génésio, qui a retrouvé Nabil Fekir entré en jeu à quatre minutes de la fin, grimpe à la deuxième place synonyme de qualification pour la Ligue des champions, en attendant le déplacement de Monaco à Lille dimanche.

Les Lyonnais ont conforté leur confiance et leur élan en obtenant leur huitième victoire lors des dix dernières journées et en prenant 25 points sur 30 possibles.

Au-delà de leur sixième victoire à l'extérieur, la seconde d'affilée après celle décrochée à Lorient (1-3), les Lyonnais peuvent désormais compter sur Nabil Fekir, qui a rejoué pour la première fois en Ligue 1 depuis sa rupture des ligaments croisés au genou droit contractée le 4 septembre à Lisbonne pour le match amical Portugal-France.

Ils ont dominé les Montpelliérains qui n'ont pris que deux points au cours des cinq ultimes rencontres, et sont désormais sous la menace de Reims et du Gazélec Ajaccio, qui jouent samedi, dans la lutte pour le maintien (4 points d'avance pour l'instant).

Le jeune Cornet, préféré à Mathieu Valbuena, a répondu à l'attente de son entraîneur en réalisant un doublé lors de la première période. En six minutes (34, 40), l'international espoir a plié la rencontre en exploitant deux erreurs de relance de la défense montpelliéraine.

- Un Lacazette très remuant -

Sur le premier but, il a bénéficié d'un service du milieu Jordan Ferri avant de tromper Jourdren. Sur le second, il a parachevé un magnifique travail de l'avant-centre Alexandre Lacazette, à l'origine de l'action et auteur de la dernière passe.

Les Lyonnais, habiles dans le pressing et maîtres de la possession au milieu, ont fait preuve d'un vrai réalisme pour profiter de leurs deux meilleures occasions par-delà deux frappes de Ghezzal (21) et Lacazette (24).

Trop défaillant dans les trente derniers mètres et négligeant sur la première relance, Montpellier n'a pas vraiment pesé sur ce match, gâchant deux occasions par l'avant-centre Mustapha Yatabaré (28, 38), puis laissent filer l'opportunité de se relancer sur un tir de Morgan Sanson (62).

Dans la dernière demi-heure, l'attaquant international Lacazette a eu trois balles de break, mais a mal ajusté sa reprise (60), puis a échoué dans ses duels avec le gardien Geoffrey Jourdren (76, 78), de retour à la compétition après une absence de sept mois pour cause de luxation à l'épaule droite.

A quatre minutes de la fin, l'entraîneur lyonnais Génésio s'est offert le luxe de relancer Fekir qui a raté l'occasion (90+1), sur un lob, d'aggraver la victoire de Lyon. Ce n'est que partie remise.