Football: gros derby pour Quevilly Rouen Métropole face à Dieppe

Au vu du match aller où le match s'était soldé par un match nul 0-0 et quelques discussions houleuses après le coup de sifflet final, le match retour devrait être tout autant explosif.

Toujours en tête du classement, QRM n'aura en plus pas le droit à l'erreur pour être sûr de conserver la tête du classement alors que le club Dieppois ne se classe qu'à la 11ème place.

Restant sur six victoires consécutives, les Rouges et Jaunes se verraient bien en remporter une de plus face à une équipe qui n'a pu faire mieux que match nul face au relégable Aubervilliers lors de la dernière journée et qui ne s'est plus imposée depuis quatre rencontres maintenant.

Un derby qui devrait donc tenir toutes ses promesses à partir de 18h.