Christophe Maé en concert à St Lô en novembre 2016

Après 10 ans de succès, plus de 4 millions d'albums vendus, 5 albums certifiés " Diamant " tous directement numéro 1 des ventes, plus de 2 millions de spectateurs sur scène et plus de 400 dates de tournée, Christophe Maé revient en Normandie.