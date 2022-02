Bonne table : La P'tite Ardoise, place Saint-Marc à Rouen

Deux choix se présentent à mon ami et moi : une formule entrée-plat à 13€ ou une sélection à la carte. Nous privilégions la première option. Les entrées, ce jour-ci (la carte change régulièrement), sont dédiées aux terrines. Lui choisit une terrine de merlu tandis que je retrousse mes manches de chemise devant une terrine de veau aux champignons. Elles se révèlent être des mises en bouches des plus agréables. En plat, trois choix somme toute classiques. Des lasagnes à la provençale, une cuisse de poulet rôtie et une escalope de dinde. Je choisis le poulet accompagné d'écrasé de pommes de terre tandis que mon ami opte pour la dinde avec du riz et de la ratatouille. Les deux sont bien cuits et suffisamment copieux. Côté dessert, ce sera fromage blanc au miel pour lui (5€) et café gourmand (7,50€ pour une boule de glace, deux verrines et un spéculoos) pour moi. Les deux sont réussis. Le service lui, est très rapide et agréable. Une bonne adresse pour déjeuner rapidement avant de reprendre le travail.

Pratique. La P'tite Ardoise, place Saint-Marc. Tél. 02 35 70 46 40