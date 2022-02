Savez-vous ce qu'est un sample ?

Le sample est un échantillon d'un extrait musical, une note, un chant qui existe déjà destiné à être réutilisé pour en faire une nouvelle création (Ne pas confondre avec du plagiat).

Un sample, c'est légal et beaucoup d'artistes se prêtent au jeu, le plus samplé de l'histoire est James Brown, dont la musique a été samplé plus de 3000 fois !

Je vous conseille de visiter le site WhoSampled.com qui permet de faire le lien entre les samples et leurs origines musicales. Vous verrez que Lady Gaga a samplé Boney M, qu'un hit planétaire de Snoop Dog a été très inspiré d'un morceau déjà sorti en 1967 et que d'autres de vos hits préférés ne sont pas tout à fait inédits.

Le site propose également des samples issus de films ou de séries télévisées.