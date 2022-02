L'appel du coeur de la réalisatrice des Jeannette

"J'étais au bar Le Ciré Jaune rue Saint-Maur à Paris 11e pour présenter le sujet "Jeannette" à l'apéro du Quatre Heures quand je me suis fait voler un gros sac à dos noir contenant, en plus de mon portefeuille, mon téléphone et mon agenda, mon ordinateur Mac Book Pro ainsi que le disque dur de sauvegarde de toute une année de travail : films, rushes, photos, textes. Je n'ai pas de copie. Je n'ai plus rien", explique la journaliste.

Ce vendredi, elle lance un appel à tous ceux à qui elle a envoyé des documents et fichiers par Wetransfer (textes, photos, vidéos) pour qu'ils les lui renvoient.

Une manière comme une autre de demander à ou aux auteur(s) du vol de lui renvoyer ses documents numériques.

Pratique. Marylène Carre, carremarylene@gmail.com

Pour voir le docu : Jeannette, madeleines solidaires depuis 2015

Un film à voir sur le web sur le combat des Jeannette à Caen