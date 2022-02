Cherbourg : la passerelle du bassin du commerce devient réalité

Le convoi exceptionnel, le premier d'une série de cinq, arrive ce jeudi 7 avril, quai Alexandre III. A son bord, le premier tronçon de la passerelle du bassin du commerce. Un ouvrage de 127 mètres de long qui doit relier le centre-ville au centre commercial Les Eléis.

Ce tronçon est le plus petit, une pièce de 24 tonnes et 34 mètres de long. Les quatre autres sont terminés, dans les ateliers de Normétal. Reste à ajouter les finitions : peinture et résine.

Manoeuvre délicate

"Cette première pose est un grand pas pour nous. Sur le bord du quai, une grue viendra agriper le tronçon sur le convoi exceptionnel, puis le poser sur les portiques déjà installés dans le bassin. Nous viendrons ensuite réaliser le soudage autour des portiques" explique Sébastien Cuquenelle, chef de projet pour le groupe Efinor. Une manoeuvre qui devra s'adapter aux grandes marées, coefficient 118. "Nous devrons avoir tout terminé pour 22h00, avant la marée haute !"

Les quatre autres tronçons de la passerelle seront installés du côté du quai de l'Entrepôt fin avril et début mai. Ensuite, l'entreprise Bouygues viendra installer le système électrique, avant de réaliser des essais communs avec Normétal.

La passerelle, ouvrage controversé, devait initialement être inaugurée en 2013, lors de l'ouverture des Eléis. Un appel d'offre infructueux a retardé le début des travaux, et multiplié le coût du projet par deux, le portant à quatre millions d'euros.