Il provoque un accident en état d'ivresse à Rouen et nie être en tort

La police est requise ce jeudi à 4h40 du matin pour accident de la circulation sur l'avenue de Bretagne, à l'angle de la rue des Emmurées. Sur place, une automobiliste de 43 ans est à côté de son véhicule, très fortement enfoncé sur l'aile droite. Un témoin se présente aux forces de l'ordre et dit avoir vu l'auteur de l'accident s'enfuir vers la place des Emmurées.

Les policiers se dirigent vers la place et retrouvent effectivement l'automobiliste suspect, âgé de 20 ans et domicilié à Sotteville-lès-Rouen, debout à côté de son véhicule stationné. Il reconnaît avoir beaucoup bu - il a 1,68g d'alcool dans le sang - et admet avoir été impliqué dans l'accident mais nie être en tort. Il a été interpellé.