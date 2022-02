Nicolas Dupont-Aignan à Caen devant ses partisans

Député de l’Essonne et président de « Debout la France », Nicolas Dupont-Aignan a entamé un tour de France pour « aller là où aucun homme politique ne va », assène-t-il. « Je vais de petite ville en ville moyenne. Je teste mon projet, j’écoute et je propose ». Nicolas Dupont-Aignan décrit sa halte en Normandie comme "deux jours en immersion avec des publics très différents..." Plus tôt dans la journée, l’homme politique avait rencontré les douaniers du Havre pour discuter de ce qu’il désigne comme « une concurrence déloyale » : « quand vous produisez en France, que vous soyez agriculteur ou industriel, vous avez vingt contrôles par an. C’est bien, c’est normal. Parmi les conteneurs de produits importés qui arrivent au Havre, une très grande partie n’est jamais contrôlée [...]. On a peu à peu supprimé tous les effectifs de douaniers. [...] C'est le dénuement le plus total. […] Nous sommes dans un système de concurrence déloyale et ce que j’ai vu au Havre a conforté mes idées. »



« Les hommes politiques se servent au lieu de servir »



Le président de « Debout la France » a rencontré les élus du Calvados avant de tenir une réunion publique devant ses partisans. L’occasion pour le candidat à la présidentielle d’égrener quelques propositions issues de son programme pour 2017 et de lancer quelques phrases qui résonnent comme de futurs slogans : « Les hommes politiques se servent au lieu de servir !» s’est-il ainsi exclamé avant de poursuivre « Nous sommes la seule démocratie au monde qui recycle indéfiniment les dirigeants politiques qui nous ont ruinés et qui osent se représenter… c’est abracadabrantesque !».

Ce jeudi 7 avril, Nicolas Dupont-Aignan est dans l’Orne le matin, à Argentan, pour visiter une exploitation agricole avant de se rendre à Rouen dans l’après-midi.