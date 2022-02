A Caen, le prévenu de 35 ans avait agressé une dame de 84 ans

L'amitié entre les deux hommes date de 25 ans. Le prévenu, âgé de 35 ans, apprécie beaucoup la mère de son ami, qu'il a connu à l'âge de dix ans et qu'il appelle affectueusement "Mamie". Arrivés à destination, ils prennent un verre (il est 16h). Finalement, la bouteille entière de whisky y passe, en une demi-heure. Ils sortent donc en acheter une autre. La victime explique : "Ils ont bu jusqu'au soir. Puis, mon fils s'est rendu dans la cuisine pour préparer le repas. J'étais assise sur une chaise, son ami m'a alors prise par le cou en tentant de m'embrasser sur la bouche. Je me suis levée pour le repousser, il m'a alors malaxé les seins et les fesses."

Il n’y a pas d'âge pour faire l'amour

Au fils, il dit alors : "Je veux coucher avec elle, y'a pas d'âge pour faire l'amour." Les deux hommes partent s'expliquer dans la cuisine. Mais l'homme revient et lui saisit violemment les avant-bras, avant de la secouer dans tous les sens. Les cris de la vieille dame le mettent en fuite. Elle appelle la police qui constate qu'elle présente une plaie saignante au bras et diverses ecchymoses. Appréhendé, il n'acceptera de se soumettre à l'éthylotest qu'à 3 h du matin (0,82g/l, ceci 6h après les faits).

L'individu a été jugé mercredi 6 avril en comparution immédiate par le Tribunal de grande instance de Caen pour agression sexuelle et violences à l'encontre d'une personne vulnérable. L'homme était placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et détentions depuis l'agression. Il dit ne se souvenir de rien. "Il va plaider l'oubli, dit son ami, il fout le bordel et dit qu'il ne se rappelle pas, pourtant il l'a fait !"

"J'ai un gros doute sur ce qui s'est passé, même saoule, je ne me vois pas agresser mamie, si je l'ai fait, je ne suis pas fier de moi", indique le prévenu pour sa défense.

Docteur Jekill et Mister Hyde

L'expertise psychiatrique montre un homme fragile qui se réfugie volontiers dans l'alcool. Il y a une faille dans sa personnalité, un état dépressif ancien et jamais soigné. "Sobre, c'est un homme charmant, plaide son avocat, c'est Docteur Jekill et Mister Hyde."

La victime, quant à elle, souffre de séquelles psychologiques : troubles du sommeil, peur dans sa maison et peur de sortir. Le prévenu écope de six mois de prison avec sursis, de deux ans de mise à l'épreuve, d'injonction de soins. Interdiction lui est faite d'approcher sa victime durant deux ans. Il devra en outre lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts. Il est de plus inscrit au Fichier national judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. "Je regrette d'avoir blessée Mamie", seront ses derniers mots.