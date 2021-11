Guy Lagache quitte M6

Le magazine économique dominical Capital, diffusé sur M6 depuis 1990, effectuera sa rentrée 2011 sans Guy Lagache. Le présentateur et rédacteur en chef de l'émission rejoindra la équipes de Direct 8 et sera en charge de l'information au sein de la direction des programmes de la chaîne. M6 devrait annoncer le nom de son remplaçant dans les prochaines semaines.

La série américaine « FBI : duo très spécial » fera ses débuts sur une chaîne nationale le samedi 9 juillet prochain à 20h50. M6 prendra le relais de Série Club pour diffuser en France la collaboration souvent difficile d'un agent du FBI avec un expert du vol et de la copie. Nouvelle fiction que vous connaissez peut-être déjà sous son nom original « White Collar ».

Le groupe français Canal+ et la chaîne qatari Al-Jazeera Sport ont acquis les droits audiovisuels du Championnat de France de L1 pour 510 millions d'euros par an. C'est la Ligue de football qui l'annonce. Le président de la LFP a expliqué en ces termes ce que cela allait changer pour le téléspectateur : « Canal+ aura deux matches, le samedi à 17 heures et le dimanche soir, Al-Jazeera aura deux matches, le vendredi soir et dimanche 14 heures ».

La sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est M6 avec la série Bones. Suite de la saison 6 ce soir en première partie de soirée avec l'épisode 19 où vous pourrez suivre l’enquête menée par Booth et Brennan sur le meurtre d'un gardien de musée dont le corps a été retrouvé dans les Everglades. Leur investigation les conduit sur la piste d'un trésor mythique.