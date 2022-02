The Voice: Louisa-Rose, 16 ans sera sur les Epreuves Ultimes

Thibaud veut vivre de sa musique et sa voix avait enchanté nos coachs. Il avait même reçu un bel éloge de Mika soulignant sa simplicité. Face à lui, Louisa Rose, qui avait fait pivoter les quatre fauteuils grâce à sa voix sensuelle. Pour la battle, ils s’affrontaient sur une chanson de Maître Gims « Est-ce que tu m’aimes ? » Alors qui va se faire le plus aimer par Mika pour poursuivre l’aventure ? Le coaching avait été prometteur malgré la complexité de la chanson. Mika dans cette opposition désirait obtenir une « conversation » entre les deux jeunes artistes. Pas de honte leur avait conseillé Mika. Pour voir qui a fait mieux le « job » découvrez la vidéo de leur battle !

C’est compliqué comme l’a dit Mika. Les talents de cette année sont très doués et il est dur de sortir quelqu’un du lot dans ce battle. Florent Pagny donnait un avantage à la jeune femme qui, pour lui semblait avoir pris le dessus même s’il avoue que leurs voix se mariaient bien. Zazie aussi pensait que Louisa Rose qui a plus sorti sa personnalité. Garou soulignait le côté théâtral de cette battle et il insistait aussi sur le fait que la jeune femme a pris dessus dans le duo. Et l’avis de Mika ?



16 ans et l’aventure continue !



Mika a opté pour la jeune femme et a souligné la réussite de cette battle : il a été satisfait par le fait que les deux artistes malgré leur jeune âge aient pu réussir à se dévoiler. Mais la légéreté de Louisa Rose a pu convaincre son coach et c’est elle qui va poursuivre l’aventure !

