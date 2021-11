L'agence de l'eau sera présente au Festival Beauregard à Hérouville St Clair!

Les 1, 2 et 3 Juillet prochain à Hérouville St Clair, se déroulera le Festival Beauregard avec plus de 30 concerts sur 3 jours ! Dans un souci d'écologie et de respect de l'environnement, l'agence de l'eau Seine Normandie sera présente au Festival !