L'envers du décor de la foire de Pâques à Caen

Rome ne s'est pas construite en un jour. La foire de Pâques non plus. Un peu plus d'une semaine avant l'ouverture du grand temps fort de l'année au Parc des expositions de Caen, les premiers forains sont à pied d'œuvre. "Les plus gros manèges nécessitent une bonne semaine d'installation", explique Bruno Thinel, industriel forain, qui participe à une quinzaine de foires par an, onze mois sur douze. "Et encore le douzième, c'est pour assurer la maintenance des machines" !

Des nouveautés indispensables

En ce jour d'ouverture du Parc des expositions aux premiers forains, jeudi 31 mars, il s'applique à ranger son camion au bon endroit, négociant avec ses confrères la place qu'il lui convient le mieux. Il faut parfois discuter 45 minutes pour gagner 10 centimètres. Le sourire et là, l'entraide aussi, mais la fatigue se lit dans les yeux. "Si mon fils n'était pas là, je travaillerais certainement tout seul, car avec les horaires interminables, il n'y a pas grand monde qui se bouscule pour bosser chez nous". La nuit précédente, entre deux foires et forcément toujours en déplacement, il avait dû se contenter d'une aire d'autoroute à Mouen, "sans eau, ni électricité. On n'a pas voulu qu'on reste sur l'autre foire où on se trouvait et ici, on n'a pas voulu nous ouvrir un jour plus tôt".

L'impact de Rouen

La cinquantaine passée depuis peu, il participe pour la première fois à la foire de Caen. "Je ne suis jamais venu car j'ai toujours eu des manèges que des confrères faisaient déjà tourner ici. Cette fois, je viens avec la Drop zone quasi unique en France (photo de Une), puisqu'il n'en existe que deux dans tout le pays." Il l'a acquise l'an dernier auprès d'un forain hollandais, après avoir emprunté de l'argent à l'une "de nos banques, les banques traditionnelles ne nous suivant pas sur des projets comme ça". Son attraction aura le privilège d'atterrir dans la zone bleue de la foire, comme il en existe sur toutes les fêtes foraines de France. "On y installe les nouveautés, explique Jean Clouet-Dorval, du Comité d'organisation de la foire et qui travaille lui aussi avec ses enfants. Il est important de préserver un espace novateur, car sinon les visiteurs se lasseraient de retomber chaque année sur les mêmes attractions". Ses salles de jeux "Amusement", nécessitent elles, quatre jours d'installation. Les forains ont bien conscience de l'importance des nouveautés, et de leur visibilité aussi. Mais depuis un an, le comité des d'animations de la Foire de Caen est en sommeil. Ses acteurs, tous bénévoles, digèrent encore le contre-coup de la décision prise par la municipalité de Rouen, de changer à l'automne dernier l'emplacement de la deuxième foire de France. "C'est un tiers de chiffre d'affaires en moins, et c'est vrai que ça nous a miné le moral", explique Jean Clouet-Dorval qui se lance dans sa 22e foire de Caen. "Ici, c'est mieux depuis que la ville a repris l'organisation en main au travers de son service Foires et marchés." Tout est près. La fête foraine peut commencer.

REPERES

Durée. La foire de Pâques s'étale sur trois semaines, pour quatre week-ends, du vendredi 8 avril au dimanche 1er mai.

Fréquentation. 250 000 visiteurs selon l'office de tourisme de Caen. Bien plus que pour la foire internationale de septembre.

78 000. En euros, le coût pour la Ville de Caen de cette foire. La perception des droits de place permet de se rapprocher d'une opération blanche pour la municipalité.