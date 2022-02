Rouen : Des Mots & Débats, l'asso étudiante qui murmure à l'oreille des stars

Depuis 2006 défilent à Neoma des pointures issues de différents milieux : le célèbre avocat suisse Marc Bonnant, les politiques Hervé Mariton et Cécile Duflot, le responsable de l'UEFA Emmanuel Julien ou encore le DG de RMC Franck Lannoux. Comment ces experts finissent-ils par poser le pied à Mont-Saint-Aignan ? Grâce au travail de l'association étudiante Des Mots & Débats.

Des personnalités de premier plan

Depuis dix ans maintenant, la structure, présidée par Charles Dulize, gravite dans les hautes sphères : "Nous essayons d'être ambitieux, d'inviter des personnages de premier plan pour débattre de sujets de fond, confirme-t-il. Quand Marc Bonnant vient rejouer le procès de Jeanne d'Arc, quand Christian Harbulot, patron de l'École de Guerre Économique, évoque la bataille de l'information entre Daesh et la France ou quand Cécile Duflot et Hervé Mariton creusent la question environnementale, l'ambition des associatifs reste la même: "Faire en sorte que les étudiants voient des débats qu'ils ne retrouveront nulle par ailleurs."

Et ça marche, les invités continuant de se presser à Neoma Business School. Prochainement, le président de Boeing France Yves Galland se rendra à Mont-Saint-Aignan. "Et nous avons également obtenu l'accord d'Emmanuel Macron", se félicite Pierre de la Touche. L'association se fixe désormais un nouveau challenge: inviter les artistes et sportifs, qui fuient pour l'instant l'amphithéâtre étudiant.