Paris (AFP). Le scandale Panama Papers s'étend, le Front National et la Société Générale mis en cause

Le quotidien français Le Monde a dévoilé "un système offshore sophistiqué" de sociétés écran et fausses factures élaboré par des fidèles de la présidente du Front national dont Frédéric Chatillon, patron de la société prestataire du FN, Riwal, pour sortir de l'argent de France. Des informations rejetées par M. Chatillon et le FN. Toute cette affaire n'est que "diffamation", a rétorqué le numéro deux du parti, Florian Philippot. Le journal, membre du Consortium international de journalistes d'investigation (ICIJ) qui s'est procuré les "Panama Papers", écrit par ailleurs que Gérald Gérin, majordome de Jean-Marie Le Pen, reconnaît être l'ayant-droit d'une société offshore, Balerton, enregistrée par le cabinet d'avocats Mossack Fonseca, épicentre du scandale des "Panama Papers". "La cellule anti-blanchiment de Bercy, Tracfin, a trouvé de multiples éléments reliant cette société, dotée de 2,2 millions d'euros, à Jean-Marie Le Pen", assure Le Monde. Alors que, selon M. Gérin, cet argent "n'a rien à voir" avec le fondateur du FN, dont le patrimoine est passé au crible par la justice française. Sur le versant hexagonal, les documents analysés par Le Monde montrent aussi que la Société Générale, est dans le top cinq des banques ayant le plus eu recours à Mossack Fonseca pour créer des sociétés offshore (979 au total), derrière HSBC, UBS, Crédit Suisse. La banque française avait pris les devants lundi en affirmant dans un communiqué ne plus détenir depuis 2012 aucune implantation dans les États et territoires non-coopératifs. Ce n'est pas en soi une pratique illicite, et le PDG de Crédit Suisse, Tidjane Thiam, a assuré mardi depuis Hong Kong que la banque n'approuvait que les opérations offshore "légitimes". Les "Panama Papers", nom donné aux 11 millions de documents du cabinet Mossack Fonseca que s'est procuré l'ICIJ, mettent en lumière les pratiques financières et fiscales d'un éventail de clients allant du simple entrepreneur au chef d?État en passant par des sportifs ou des milliardaires, et ont continué de provoquer une onde de choc à l'échelle mondiale. Le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson est le plus en difficulté, sous la pression de milliers de manifestants qui réclament son départ après les révélations sur ses avoirs dans un paradis fiscal. Le Président Olafur Ragnar Grimsson a écourté son séjour aux États-Unis pour rentrer précipitamment dans son pays. - Programme nucléaire - Le Premier ministre britannique David Cameron était dans une moindre mesure sous pression de la presse, son père Ian ayant dirigé un fonds d'investissement basé aux Bahamas dont les profits ont échappé au fisc britannique grâce à un montage via Mossack Fonseca. Aux Pays-Bas, le quotidien Trouw affirme que des centaines de Néerlandais ont utilisé les services du cabinet panaméen pour créer des sociétés dans des paradis fiscaux, dont l'ancien footballeur international Clarence Seedorf mais aussi un négociant d'armes, John Bredenkamp qui aurait détenu "au moins 13 sociétés" dont certaines sanctionnées pour vente d'armes au président zimbabwéen Robert Mugabe. Les médias britanniques BBC et The Guardian font aussi état d'activités allant au-delà de l'évasion fiscale, affirmant qu'une société écran nord-coréenne, utilisée pour financer le programme nucléaire de Pyongyang, a figuré parmi les clients de Mossack Fonseca. Depuis les premières révélations dimanche soir, plusieurs pays ont annoncé l'ouverture d'enquêtes et la plupart des personnes mises en cause ou leur entourage ont affirmé respecter la loi ou ont balayé les accusations. L'avocat de Michel Platini, président de l'UEFA mais suspendu dans le cadre du scandale de la Fifa, et qui aurait eu recours aux services de Mossack Fonseca en 2007 pour administrer une société au Panama, a écarté toute idée d'irrégularité, assurant que sa "situation était connue de l'administration fiscale suisse", pays où il réside depuis 2007. Lundi, le président ukrainien Petro Porochenko ou l'argentin Mauricio Macri ont tous affirmé respecter la loi, le Kremlin allant jusqu'à accuser les services secrets américains de tramer contre le président russe Vladimir Poutine.

