A Ouistreham, " Les amis du Petit Bédouin " compte près de 300 membres

Ouistreham : sa plage, son phare, ses dizaines de milliers d'Anglais qui chaque année y transitent... En mars 2014, à 30 ans à peine, Romain Bail (Les Républicains) prenait la tête de la commune, marquée à gauche depuis 1983. Quelques semaines plus tard, Le Petit Bédouin voyait le jour. Un blog acerbe à l'égard de l'action du nouvel élu et dont la paternité n'est alors pas reconnue. Le 30 mars dernier, « Les amis du Petit Bédouin » fêtaient eux leur un an. « L'association a vu le jour en soutien aux rédacteurs du blog », rappelle Pascale Castex, présidente. Depuis, ses actions sont de plus en plus visibles. Les plus marquantes remontent à septembre et mars dernier, avec des mobilisations en marge de conseils municipaux, qui ont conduit à des huis-clos. « Il faisait bon vivre à Ouistreham », poursuit celle qui y réside depuis 15 ans. Et de taxer Romain Bail de vouloir « faire table rase de tout ce qui a été fait, y compris ce qui fonctionnait bien ».

Préparent-ils les prochaines élections ?

Jean-Yves Meslé a lui gagné la cité balnéaire depuis cinq ans. Et le bureau de l'association suite à une « accumulation de décisions prises par le nouveau maire ». Suppression d'abattements, parkings payants, arrêté limitant l'accès à la salle du conseil à 49 personnes... « L'équipe vote comme un seul homme, sans discuter », regrette celui qui en mars 2014 était présent sur la liste d'André Ledran, l'ancien maire. « Personne n'est dupe », réplique à ce titre Romain Bail. « Cette association n'a qu'un objectif : préparer les prochaines élections en 2020. »

A ce jour, sur les six élus d'opposition que compte le conseil municipal, deux seulement seraient adhérents de l'association. « Les amis du Petit Bédouin » revendique, elle, 267 membres « d'une grande pluralité politique ».