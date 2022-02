À Elbeuf, 95 logements réhabilités, 20€ par mois économisés

Après le quartier Puchot, totalement réhabilité en une petite dizaine d'années, le centre-ville d'Elbeuf entame sa mue. En janvier dernier, la société immobilière SAIEM d'Elbeuf a débuté la réhabilitation thermique de 50 logements collectifs situés du 2 au 10 rue de la Halle, datant tous des années 1960. "Ce sont des immeubles situés à proximité du quartier Puchot, explique le maire d'Elbeuf et président de la SAIEM Djoudé Mérabet. Nous voulons ainsi poursuivre la requalification de la ville."

Ces travaux, qui devraient durer huit mois, permettront à ces logements, notamment grâce à l'isolation par l'extérieur, d'atteindre un niveau Label BBC Rénovation et à leurs locataires de consommer moins d'énergie. Les économies ainsi engendrées seront redistribuées pour un tiers à la SAIEM et pour deux tiers aux locataires. "Pour les familles, cela représente une économie de 20 euros par mois", assure Djoudé Merabet. Une fois que cette première tranche de travaux sera terminée, une seconde suivra avec la réhabilitation, selon les mêmes principes, des 45 logements de la tour 12, également située rue de la Halle. Le chantier commencera fin 2016 pour se terminer courant 2017. En tout, environ 250 habitants sont concernés par ces deux opérations coûtant 898 000€, dont 175 000€ sont apportés par la Métropole, le reste l'étant par la SAIEM. Mais Djoudé Merabet voit plus loin : "Une trentaine d'autres logements du centre-ville ancien vont être réhabilités courant 2018."