Moto : les motards ont leurs courses de côte

Joël Guilard participe à des courses de côte au guidon de sa Yamaha 1300 cm³ dans le cadre du championnat de Bretagne. “Il n’y a rien en Normandie donc beaucoup de passionnés se déplacent en Bretagne”, explique-t-il. Président de l’association Yellow Bar Team, ce Caennais fait de la compétition depuis cinq ans, s’exerçant dans la plus grosse catégorie. Les classements sont établis en fonction des chronos réalisés, les pilotes partant chacun leur tour et non tous ensemble.

Dimanche 26 juin, Joël Guilard concourra à Tréglonou, dans le Finistère, avec la ferme intention d’effacer sa dernière prestation des 4 et 5 juin à Trélivan. Le Caennais espère remonter dans la hiérarchie, lui qui pointe actuellement au onzième rang du classement après avoir fini la saison dernière à la septième place. Il lui reste cinq épreuves à disputer jusqu’au 9 octobre.